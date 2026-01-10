Mersin Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu sakin ve ılımandır. Gün boyunca hava sıcaklıkları 9 ile 14 derece arasında değişecek. Gündüz saatleri açık ve güneşli olacak. Bu, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için güzel bir gün olacaktır. Gece saatlerinde hava serinleyecek. Akşam planlarınızı yaparken hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Mersin'de kış aylarında genellikle ılıman ve yağışsız bir hava görülür. Önümüzdeki günlerde ise hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 11 Ocak Pazar günü hava sıcaklıkları 10 ile 13 derece arasında olacak. Hafif yağışların görüleceği tahmin ediliyor. 12 Ocak Pazartesi günü ise hava sıcaklıkları 10 ile 15 derece arasında değişecek. Orta şiddetli yağışların etkili olması öngörülüyor. 13 Ocak Salı günü hava sıcaklıkları 3 ile 10 derece arasında olacak. Bulutlu ve güneşli bir hava durumu etkili olacak.

Değişken hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemlidir. Hava durumu değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak, planları esnek yapmanıza yardımcı olur. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymeniz önemlidir. Uygun bir şemsiye taşımak da ıslanmaktan korunmanıza destek olur. Hava sıcaklıkları düştüğünde kat kat giyinmek faydalıdır. Bu, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur.

