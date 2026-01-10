HABER

Mersin Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu açık ve ılımandır. Gün boyunca sıcaklıklar 9 ile 14 derece arasında değişecektir. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir gün olarak öne çıkmaktadır. Ancak önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 11 Ocak Pazar günü hafif yağışların görülmesi ve 12 Ocak Pazartesi günü orta şiddetli yağışların etkili olması ön görülmektedir. Planlarınızı buna göre düzenlemeniz önem taşımaktadır.

Ufuk Dağ

Mersin'de 10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu sakin ve ılımandır. Gün boyunca hava sıcaklıkları 9 ile 14 derece arasında değişecek. Gündüz saatleri açık ve güneşli olacak. Bu, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için güzel bir gün olacaktır. Gece saatlerinde hava serinleyecek. Akşam planlarınızı yaparken hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Mersin'de kış aylarında genellikle ılıman ve yağışsız bir hava görülür. Önümüzdeki günlerde ise hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 11 Ocak Pazar günü hava sıcaklıkları 10 ile 13 derece arasında olacak. Hafif yağışların görüleceği tahmin ediliyor. 12 Ocak Pazartesi günü ise hava sıcaklıkları 10 ile 15 derece arasında değişecek. Orta şiddetli yağışların etkili olması öngörülüyor. 13 Ocak Salı günü hava sıcaklıkları 3 ile 10 derece arasında olacak. Bulutlu ve güneşli bir hava durumu etkili olacak.

Değişken hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemlidir. Hava durumu değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak, planları esnek yapmanıza yardımcı olur. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymeniz önemlidir. Uygun bir şemsiye taşımak da ıslanmaktan korunmanıza destek olur. Hava sıcaklıkları düştüğünde kat kat giyinmek faydalıdır. Bu, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur.

Mersin'de 10 Ocak Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak önemlidir. Gerekli önlemleri almanızda fayda vardır.

