Mersin Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de, 10 Temmuz 2026 Cuma günü, hava durumu sıcak ve nemli olacak. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 29 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 25 derece olacak. Nem oranı %66 seviyelerinde. Rüzgar güneydoğu yönünden esiyor. Hızının 4 km/saat civarında olması bekleniyor. Gün boyunca güneşli bir hava hakim olacak. Ancak akşam saatlerinde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Dışarı çıkmayı planlayanların yanlarında şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır.

Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü sıcaklığın 30 derece civarında olması öngörülüyor. Pazar günü ise 29 derece olacak. Her iki gün de hava genellikle güneşli geçecek. Yağış ihtimali düşük. Pazartesi günü daha sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklığın yine 30 derece civarında olması öngörülüyor.

Sıcak ve nemli hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler dikkat etmelidir. Bol su tüketmek gereklidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da önemli bir koruma sağlar. Akşam saatlerinde olası sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak için şemsiye bulundurmak öneriliyor.