Mersin Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de, 11 Ağustos 2026 Salı günü, hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 33 - 34 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 24 - 25 dereceye düşecek. Nem oranı yüksek olacak. Hissedilen sıcaklık, bu nedenle daha da artabilir. Rüzgar hafif esecek. Sıcak havayı biraz hafifletebilir.

Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri ve plaj keyfi için uygundur. Yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak gereklidir. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Ağustos Çarşamba günü, hava sıcaklığının 32 - 33 derece olması bekleniyor. 13 Ağustos Perşembe günü ise sıcaklık 33 - 34 dereceye yükselebilir. 14 Ağustos Cuma günü, hava sıcaklığının 32 - 33 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu günlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Bu dönemde güneş ışınlarından korunmak çok önemlidir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek gerekmektedir. 14 Ağustos Cuma günü için yağış tahmini bulunuyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Mersin'de önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli kalacak. Günlük aktivitelerinizi planlarken bu durumu dikkate almak gerekir. Gerekli önlemleri almanız sağlığınız açısından önemlidir.