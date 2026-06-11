Mersin Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 11 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu, Akdeniz İklimi'nin tipik özelliklerine sahip olacak. Hava sıcaklığı gündüz 28-30 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 20-22 derece olacak. Nem oranı %50-60 seviyesinde olacak. Rüzgar saatte 3-4 kilometre hızla esecek.

Bugün Mersin'de hava genellikle güneşli geçecek. Öğle saatlerinde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda bulunanlar şemsiye bulundurmalı. Bu, yağışlardan korunmalarına yardımcı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Mersin'deki hava durumu değişkenlik gösterecek. 12 Haziran Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 28-30 derece, gece sıcaklıkları ise 21-23 derece arasında olacak. 13 Haziran Cumartesi günü bazı kesimlerde yağışlar devam edebilir. 14 Haziran Pazar günü yer yer sağanaklar muhtemel olacak. Bu tarihlerde gündüz sıcaklıkları 26-28 derece, gece sıcaklıkları ise 18-20 derece arasında olacak.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabı ve yağmurluk giymek önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olumsuz koşullardan etkilenmemeyi sağlar.

Mersin'de hava durumu önümüzdeki günlerde yaz mevsiminin özelliklerini yansıtacak. Plan yaparken hava tahminlerine dikkat etmek, sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmenize yardımcı olur.