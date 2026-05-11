Mersin Hava Durumu! 11 Mayıs Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 11 Mayıs Pazartesi günü hava durumu güneşli. Sıcaklık 20 - 25 derece arasında değişiyor. Bu güzel havada açık hava etkinlikleri için ideal bir gün var.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu genel olarak güneşli olacak. Sıcaklık yine 20 - 25 derece civarında kalacak. Salı günü hava biraz serinleyecek. Sıcaklık 19 - 23 derece arasında seyredecek. Çarşamba günü ise sıcaklık 17 - 22 derece arasına düşecek.

Perşembe günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 14 - 22 derece arasında değişecek. Bu dönemde özellikle Perşembe için yağışlı hava öngörülüyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almak faydalı olacaktır. Diğer günlerde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlamak için ideal zamanlar var.