Mersin Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Sıcaklık gündüz 29 derece civarında. Gece ise 24 derece olacak. Nem oranı %66 seviyelerinde bulunacak. Rüzgar, güneyden saatte yaklaşık 4 kilometre hızla esecek. Bu hava durumu, sıcak ve nemli bir gün geçireceğimizi gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Temmuz Pazar günü hava çoğunlukla güneşli. Gündüz sıcaklık 29 derece, gece ise 25 derece olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü hava kısmen güneşli. Gündüz sıcaklık 30 derece, gece ise 25 derece olarak tahmin ediliyor. 14 Temmuz Salı günü hava çoğunlukla güneşli kalacak. Sıcaklık yine gündüz 30 derece, gece 25 derece civarında seyredecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Nem oranı %70 seviyelerine çıkacak.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemli. Gölgelik alanlarda oturmak faydalı. Bol su içmek de gereklidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruması için güneş kremi kullanmak önem arz ediyor. Bu önlemler, sağlıklı ve konforlu bir gün geçirmenize destek sağlayacak.