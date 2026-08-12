Mersin Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Yazın tipik koşullarını yansıtıyor. Gün boyunca hava genellikle güneşli kalacak. Sıcaklık 33 - 34 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 24 - 25 dereceye düşecek. Nem oranı yüksek. Bu nedenle, hava hissiyatı daha sıcak olabilir.

13 Ağustos Perşembe günü hava yine güneşli olacak. Sıcaklık 34 - 35 derece civarında olacaktır. 14 Ağustos Cuma günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. O gün sıcaklık 33 - 34 derece aralığında olacak. 15 Ağustos Cumartesi günü ise kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 31 - 32 derece civarında kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar güneş koruyucu kullanmalıdır. Bol su içmek de faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, öğle saatlerinde dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak iyi bir fikir olacaktır. Bu, olası yağışlara karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

Mersin'de hava 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Bu, sağlıklı bir deneyim için oldukça faydalıdır.