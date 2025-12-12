HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Mersin hava durumu nasıl?

12 Aralık 2025 Cuma günü Mersin'de hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Hava sıcaklığının gündüz 18 dereceye kadar çıkması planlanıyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 13-14 derecelerde kalacak. Gece sıcaklığı ise 9-10 derece arasında değişecek. Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri düzenlemek ideal bir seçenek. Havada güneş ışığının tadını çıkarırken hafif bir mont veya ceket almak önem taşıyor.

Mersin Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Mersin hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 12 Aralık 2025 Cuma günü, Mersin'de hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Gün içinde sıcaklık 18 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 9 ile 10 derece arasında değişecek. Mersin hava durumu bu açıdan keyifli bir gün sunuyor.

Hava puslu ve güneşli olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar yaratıyor. Özellikle sabah saatlerinde sıcaklık 13 ile 14 derece dolayında kalacak. Bu havada hafif bir mont ya da ceketle dışarıda vakit geçirmek mümkün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer biçimde devam edecek. 13 Aralık Cumartesi günü sıcaklık 17 ile 18 derece arasında olacak. 14 Aralık Pazar günü ise 16 ile 17 derece arasında seyredecek. Bu da Mersin'deki hava durumunun ılıman ve güneşli kalacağını gösteriyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava biraz serin olabilir. Yanınıza hafif bir mont veya ceket almanızda fayda var. Güneş ışığından yararlanmak için güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin.

Mersin'de 12 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu keyifli geçecek. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar sürecek. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Güzel havanın tadını çıkarın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih Altaylı herkesin merak ettiği kararını duyurdu: “Devam etmeyeceğim”Fatih Altaylı herkesin merak ettiği kararını duyurdu: “Devam etmeyeceğim”
Japonya'da şiddetli bir deprem daha! Tsunami uyarısı yapıldıJaponya'da şiddetli bir deprem daha! Tsunami uyarısı yapıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

Enflasyon açıklaması! Tarih olarak 2027'yi işaret etti

Enflasyon açıklaması! Tarih olarak 2027'yi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.