Mersin Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Aralık 2025 Cuma günü, Mersin'de hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Gün içinde sıcaklık 18 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 9 ile 10 derece arasında değişecek. Mersin hava durumu bu açıdan keyifli bir gün sunuyor.

Hava puslu ve güneşli olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar yaratıyor. Özellikle sabah saatlerinde sıcaklık 13 ile 14 derece dolayında kalacak. Bu havada hafif bir mont ya da ceketle dışarıda vakit geçirmek mümkün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer biçimde devam edecek. 13 Aralık Cumartesi günü sıcaklık 17 ile 18 derece arasında olacak. 14 Aralık Pazar günü ise 16 ile 17 derece arasında seyredecek. Bu da Mersin'deki hava durumunun ılıman ve güneşli kalacağını gösteriyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava biraz serin olabilir. Yanınıza hafif bir mont veya ceket almanızda fayda var. Güneş ışığından yararlanmak için güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin.

Mersin'de 12 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu keyifli geçecek. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar sürecek. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Güzel havanın tadını çıkarın.