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Mersin Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 12 Kasım 2026 Perşembe hava durumu sıcak ve güneşli. Sıcaklık yaklaşık 20 derece olurken, havanın keyfini çıkarmak için ideal bir gün sunuyor. Akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilecek. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıların düşmesi ve hafif yağmur bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecek olanların hava koşullarını göz önünde bulundurmaları faydalı olacaktır. Kışa hazırlık yaparken bu güzel günlerin tadını çıkarmak önemli.

Mersin Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Mersin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Mersin'de 12 Kasım 2026 Perşembe gününe dair hava durumu ilgi çekici. Bugünkü hava durumu, Akdeniz'in sıcak havasını yansıtıyor. Sıcaklık yaklaşık 20 derece civarında. Mersinliler rahat bir şekilde dışarıda vakit geçirebilir. Güneşli geçecek olan gün, akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilebilir. Yüksek nem oranı, Mersin’in karakteristik havasının bir parçasıdır. Genel olarak, hava sıcak ama rahatsız edici değil.

Mersin hava durumu, yoğun güneş ışığı ve sıcaklık ile açık hava aktiviteleri için elverişli. İnsanlar plajda veya parklarda zaman geçirebilir. Kış öncesi bu güzel günün tadını çıkarabilirler. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için güzel bir fırsat sunmaktadır. Güneşlenmek isteyenler için ultraviyole ışınlarına karşı koruma sağlamak önemli olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. Cuma günü sıcaklık düşecek. Hava, 19 - 21 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Hafta sonuna gelindiğinde havanın soğuması düşünülüyor. Bulutlu bir atmosferin oluşması muhtemel. Soğuk havalara alışkın olmayanlar için hafif bir ceket uygun olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumuna dikkat etmek faydalı. Yağışlı havalarda dışarıda uzun kalmayı planlıyorsanız, uygun giyinmek önemlidir. Hafif rüzgarlı havalar, özellikle gün ortasında rahatsız edici olabilir. Kat kat giyinmek akıllıca bir tercih olabilir.

Mersin’de bugün güneşli ve sıcak bir hava hâkim. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeye başlayacak. Havanın serinlemesine hazırlıklı olmak gerekiyor. Dışarıda vakit geçirmeyi planlarken hava şartlarını göz önünde bulundurmalısınız. Mersin'deki bu dönüşüm, kışa hazırlık yaparken dışarıda geçirdiğiniz zamanın tadını çıkarmanız için fırsat sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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