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Mersin Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklıklar 20 - 27 derece arasında kalırken, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Doğu yönünden esecek rüzgar, saatte 10 kilometre hızla etkili olacak. Bu süreçte ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, konforlu bir gün geçirmenizi sağlayabilir. 14 ve 15 Haziran'da da benzer hava koşulları yaşanması bekleniyor.

Mersin Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 13 Haziran 2026 Cumartesi. Mersin'de hava durumu değişken olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 20 - 27 derece arasında kalacak. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Rüzgar doğu yönünden, saatte 10 kilometre hızla esecek.

Mersin'deki hava durumu, yaz aylarının tipik özelliklerini gösteriyor. Sıcaklıklar 20 - 27 derece arasında değişecek. Yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlar olasılığı bulunuyor. Rüzgar yine doğu yönünden esecek.

Önümüzdeki günlerde Mersin'de benzer hava koşulları görülecek. 14 Haziran Pazar günü sıcaklığın 20 - 27 derece arasında olması bekleniyor. Yer yer sağanak yağışların meydana geleceği düşünülüyor. 15 Haziran Pazartesi günü ise sıcaklığın 20 - 28 derece arasında değişmesi tahmin ediliyor.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalıyız. Gök gürültülü sağanak yağışların aniden başlaması muhtemeldir. Dışarı çıkarken su geçirmez bir şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Rüzgarın doğu yönünden esmesi nedeniyle doğu yönüne seyahat ederken rüzgar etkisini göz önünde bulundurmalıyız.

Mersin'deki hava durumu, yaz aylarının özelliklerini yansıtarak sıcak ve değişken koşullar sunacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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