Mersin Hava Durumu! 14 Mayıs Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Mayıs 2026 Perşembe. Mersin'de hava durumu parçalı bulutlu. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında olacak. Bölgenin bazı kesimlerinde kısa sağanaklar bekleniyor. Rüzgarın hızı yaklaşık 3 kilometre olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde, 15 Mayıs Cuma günü, Mersin'de gök gürültülü sağanaklar olacağı öngörülüyor. Sıcaklıklar 18 ile 23 derece arasında değişecek. 16 Mayıs Cumartesi günü, hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 16 ile 23 derece arasında seyredecek. 17 Mayıs Pazar günü hava çok bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 18 ile 25 derece arasında değişecek.

Bu dönemde ani sağanakların olması nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor. Nem oranı yüksek olacak. Bu günlerde akşam saatlerinde bunaltıcı bir hava hissedilebilir. Nemli havaya karşı uygun kıyafetler tercih edilmeli. Ayrıca, bol su içilmelidir.