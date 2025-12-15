Mersin Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

15 Aralık 2025 tarihinde Mersin'de hava durumu 19 - 22 derece arasında değişecek. Hava hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hafif yağmurlar görülebilir. Gün boyunca nem oranı %60 civarında olacak. Rüzgar hızı 10 km/saat tahmin ediliyor.

16 Aralık Salı günü hava 18 - 21 derece arasında gerçekleşecek. 17 Aralık Çarşamba günü sıcaklık 19 - 22 derece olacak. 18 Aralık Perşembe günü ise 20 - 23 derece arasında değişecek. Bu günlerde hafif yağmurlu ve bulutlu hava devam edecek. Sabahlara ve akşamlara dikkat edilmesi gerekiyor.

Hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde hafif yağmurlara hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için, hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgarın hafif olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Mersin'deki hava durumu 15 Aralık 2025 için hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Hava durumunu göz önünde bulundurmanızda fayda var.