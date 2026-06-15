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Mersin Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 15 Haziran Pazartesi 2026 tarihi itibarıyla hava durumu hafif yağışlı. Sıcaklık 27 derece civarında hissediliyor. Önümüzdeki günlerde güneşli hava ile sıcaklık 30 dereceye yükselecek. Özellikle öğle saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önem taşırken, güneş kremi ve şapka kullanmak gerekli. Yüksek nem oranı da dikkate alınarak, hafif ve nefes alabilir giysiler tercih edilmeli. Bol su içmek ise sağlığı koruma açısından önemlidir.

Mersin Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün 15 Haziran Pazartesi 2026. Mersin'de hava durumu hafif yağışlı. Sıcaklık 27 derece civarında. Hissedilen sıcaklık ise 28 dereceye ulaşıyor. Nem oranı %68. Rüzgar güney-güneydoğu yönünden esiyor. Hızı 4 km/saat civarında. Bu koşullar tipik bir yaz gününe işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 16 Haziran Salı günü güneşli hava bekleniyor. Sıcaklık 30 derece civarında olacak. 17 Haziran Çarşamba günü bol güneş ışığı olacak. Sıcaklık 33 dereceye kadar yükselebilir. Bu sıcaklıklar, yazın ortasında beklenen değerlerdir.

Bu dönemde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemli. Özellikle öğle saatlerinde dikkatli olmak gerekir. Dışarı çıkarken şapka takmak gereklidir. Güneş kremi kullanmak da önemli bir önlemdir. Bol su içmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artar. Bu nedenle hafif ve nefes alabilir giysiler tercih edilmelidir.

Mersin'de yaz aylarında hava durumu genellikle sıcak ve nemlidir. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 30 derece civarına ulaşması yazın tipik bir özelliğidir.

Mersin'de 15 Haziran Pazartesi 2026 tarihi için hava durumu hafif yağışlı ve 27 derece civarındadır. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması bekleniyor. 30 dereceye ulaşacak sıcaklıklar, dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Güneşe karşı korunma önlemleri almak sağlığınızı koruyacaktır. Uygun giysiler de bu süreçte önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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