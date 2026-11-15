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Mersin Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 15 Kasım Pazar 2026 itibarıyla hava durumu ılımandır. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişirken, güneşli bir sabah geçirilecektir. Öğle saatlerinde bulutlanma ve hafif yağış beklentisi var. İklim değişkenliği nedeniyle dikkatli olmak önemlidir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 18 derece dolaylarına düşeceği tahmin ediliyor. Dışarıda geçireceğiniz zaman için hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.

Mersin Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Mersin hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Mersin’de hava durumu, 15 Kasım Pazar 2026 itibarıyla oldukça ılımandır. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişmektedir. Güneşli bir sabah geçireceğiz. Gün ilerledikçe gökyüzü bulutlanabilir. Hafif yağışlar da görülebilir. Dışarıda vakit geçireceklerin, hava koşullarına hazırlıklı olmaları önemlidir. Bugün Mersin'de geçireceğiniz keyifli gün, hafif bir rüzgarla tamamlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Hafta boyunca sıcaklıkların 18 derece dolaylarına düşmesi bekleniyor. Gün içinde bulutlu hava etkili olacak. Akşam saatlerinde hava yoğunlaşabilir. Bu durum dikkat gerektiriyor. Dışarı çıkmadan önce hava koşullarını kontrol etmekte fayda vardır. Sabah ve akşam saatlerinde serin havalar hissedilebilir.

Mersin'deki hava durumunu incelerken, bölgenin genel özelliklerini unutmamalıyız. Akdeniz ikliminin etkisi altında olan bu bölgede, ılıman hava sıkça görülür. Ancak aniden gelen değişikliklere dikkat edilmelidir. Özellikle sabahları kat kat giyinmek akıllıca olacaktır. Rüzgarın etkisiyle akşam saatlerinde serin hissedebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde beklenen yağışlar için yanınıza bir şemsiye almanızı öneririz. Bu tür hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Hava durumu tahminlerini takip etmek yararlı olacaktır. Soğuk havalarda üzerinizi sıcak tutmakza sağlığınızı korumanızı sağlar. Mersin'de hava durumu ne olursa olsun, dışarıda hazırlıklı olmak keyifli bir deneyim sunar.

Hava koşullarını dikkate alarak plan yapmak önemlidir. Mersin'de geçireceğiniz anlar, daha keyifli olabilir. Dinamik hava durumuna dikkat ederek anın tadını çıkarın!

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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