Mersin Hava Durumu! 15 Mayıs Cuma Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Mayıs 2026 Cuma günü, Mersin'de hava durumu değişken olacak. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 23 derece civarında. Gece ise sıcaklık 14-15 derece arasında seyredecek. Bu nedenle gün boyunca hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacak. Ayrıca ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. 16 Mayıs Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 24-15 derece arasında değişecek. 17 Mayıs Pazar günü bir-iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 23-16 derece civarında olacak. 18 Mayıs Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar yine 23-16 dereceler arasında seyredecek.

Bu dönemde 15 Mayıs'taki yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemli. Şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak gerekir. Böylece ani yağışlardan korunmak mümkün olur. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmak önemlidir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek olumsuz etkilerden koruyacaktır.