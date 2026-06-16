Mersin Hava Durumu! 16 Haziran Salı Mersin hava durumu nasıl?

Hava durumu raporu. Bugün, 16 Haziran 2026 Salı günü Mersin'de hava durumu keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 21 ile 30 derece arasında değişecek. Rüzgar güney yönünden saatte yaklaşık 17 kilometre hızla esecek. Nem oranı %64 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Çarşamba günü hava sıcaklığı 21 ile 32 derece arasında olacak. Perşembe günü ise sıcaklık 22 ile 30 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı Çarşamba günü saatte yaklaşık 36 kilometreye ulaşacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Çarşamba günü rüzgar hızlanacağı için dikkatli olmalısınız. Gün boyunca bol su içmek önemlidir. Güneşten korunmak sağlığınızı koruyacaktır.