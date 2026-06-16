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Mersin Hava Durumu! 16 Haziran Salı Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de bugün hava durumu oldukça keyifli geçiyor. 16 Haziran 2026 Salı günü sıcaklıklar 21 ile 30 derece arasında değişecek. Gün boyunca bol güneş ışığı olacak. Rüzgar ise güney yönünden saatte yaklaşık 17 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. Çarşamba günü sıcaklık 21 ile 32 derece arasında seyredecek ve rüzgar hızı yükselecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

Mersin Hava Durumu! 16 Haziran Salı Mersin hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Hava durumu raporu. Bugün, 16 Haziran 2026 Salı günü Mersin'de hava durumu keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 21 ile 30 derece arasında değişecek. Rüzgar güney yönünden saatte yaklaşık 17 kilometre hızla esecek. Nem oranı %64 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Çarşamba günü hava sıcaklığı 21 ile 32 derece arasında olacak. Perşembe günü ise sıcaklık 22 ile 30 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı Çarşamba günü saatte yaklaşık 36 kilometreye ulaşacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Çarşamba günü rüzgar hızlanacağı için dikkatli olmalısınız. Gün boyunca bol su içmek önemlidir. Güneşten korunmak sağlığınızı koruyacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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