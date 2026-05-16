Mersin Hava Durumu! 16 Mayıs Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklıklar 23-24 derece civarında, gece ise 16-17 derece arasında seyredecek. Mersin hava durumu açısından oldukça keyifli bir gün sunuyor.

Pazar günü, 17 Mayıs 2026, hava biraz daha bulutlanacak. Geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık gündüz 23-24 derece, gece 16-17 derece civarında olacak.

Pazartesi günü, 18 Mayıs 2026, hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 24-25 derece, gece ise 15-16 derece arasında değişecek.

Salı günü, 19 Mayıs 2026'da bir-iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 24-25 derece, gece ise 14-15 derece civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. Mersin'de genellikle ılıman bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır.

Yağışlı günlerde sürüş yaparken dikkatli olunmalı. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmekte fayda var. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Hazırlıklı olmak, keyifli bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.