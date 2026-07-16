Mersin Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 - 31 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 24 - 25 derece arasında olacak. Nem oranı %60 - %70 seviyelerinde bulunacak. Rüzgar hızı 3 - 4 km/s olacak ve güney yönünden esecek. Bu sıcak ve nemli hava koşulları dikkat gerektiriyor. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için önem taşıyor.

17 Temmuz Cuma ve 18 Temmuz Cumartesi günlerinde de benzer hava durumu öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 29 - 30 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 24 - 25 derece civarında kalacak. Nem oranında ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde Mersin'de hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli olacak.

Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gereklidir. Gün ortasında dışarıda kalmanız gerektiğinde bol su içmeye özen gösterin. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya koruyucu giysiler kullanın. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya çalışın. Bu saatler 11:00 - 16:00 arasındadır. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.