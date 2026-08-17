Mersin Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 30 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 22 derece civarında seyredecek. Nem oranı %70 civarında bulunacak. Rüzgarın hızı 15 km/saat civarında olacak. Rüzgar, güneydoğudan esecek.

Mersin'deki hava durumu açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar oluşturabilir. Yer yer sağanaklar nedeniyle dışarıda vakit geçireceklerin su geçirmez giysiler bulundurmaları faydalıdır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme artabilir. Bu nedenle bol su içmek önemlidir. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmek de gereklidir.

Önümüzdeki günlerde Mersin'de hava durumu daha stabil hale gelecek. 18 Ağustos Salı günü kısa süreli sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar 30 derece civarında kalacak. 19 Ağustos Çarşamba günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Bu gün sıcaklık 31 dereceye yükselecek. 20 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklıkları 35 dereceye ulaşacak.

Hava durumu stabil hale gelse de sıcaklık yüksek olacak. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Açık hava etkinliklerini öğle saatlerinden önce veya sonra planlamak faydalı olacaktır. Bol su içerek vücudun su dengesini korumak da gerekmektedir. Aşırı sıcaklardan korunmak için hafif kıyafetler giymek önemlidir.

Mersin'de 17 Ağustos Pazartesi günü yer yer sağanaklar etkili olacak. Önümüzdeki günlerde hava daha stabilleşecek. Ancak sıcaklıkların yüksek olacağı günlerde önlemleri alarak etkinliklerinizi planlamalısınız.