HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin Hava Durumu! 17 Nisan Cuma Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 17 Nisan Cuma günü hava koşulları değişkenlik gösterecek. Gündüz sıcaklığı 25-26 derece arasında, akşam saatlerinde ise yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Gece sıcaklığı 16-18 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde yağmur geçişleri ve sıcaklıkların 18-22 derece arasında dalgalanması öngörülüyor. Dışarıda daha dikkatli olunması gerekiyor.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 17 Nisan 2026 Cuma günü, Mersin'de hava koşulları değişken olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25-26 derece civarında. Hava bulutlu. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Hızı 24-27 kilometre/saat arasında olması öngörülüyor. Nem oranı gün boyunca %38 ile %78 arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık 16-18 derece civarına düşecek. Yağmurlu hava koşulları devam edecek.

Önümüzdeki günlerde, 18 Nisan Cumartesi günü Mersin'de yağmur geçişleri bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 18-20 derece olacak. Gece ise 12-14 derece arasında seyredecek. 19 Nisan Pazar günü sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıkları 20-22 derece, gece ise 11-13 derece olacak. 20 Nisan Pazartesi günü yer yer sağanakların devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 18-20 derece, gece ise 10-12 derece civarında kalacak.

Bu süreçte, özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmalısınız. Açık alanlarda vakit geçirmemeye özen göstermelisiniz. Sıcaklık 20-25 derece civarında olacak. Hafif ve rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmadan planlarınızı yapmanızda fayda var.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.