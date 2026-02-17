HABER

Mersin Hava Durumu! 17 Şubat Salı Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 17 Şubat 2026 itibarıyla hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz sıcaklık 15-17 derece aralığında olacak. Öğleden sonra yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgar güneybatıdan esecek ve saatte 21 kilometreye ulaşacak. Nem oranı ise %73 ile %84 arasında değişecek. Gelecek günlerde sıcaklık 14-19 derece arasında seyrederken, yağışlı günlerde şemsiye bulundurmak önem taşıyor. Açık alanlarda dikkatli olunmalı.

Mersin Hava Durumu! 17 Şubat Salı Mersin hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 17 Şubat 2026 Salı günü, Mersin'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 ile 17 derece arasında olacak. Hava genellikle bulutlu. Öğleden sonra yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgar güneybatıdan orta şiddetle esecek. Rüzgarın hızı saatte 21 kilometreye ulaşacak. Nem oranı %73 ile %84 arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 derece civarında olacak. Hava yağmurlu, hissedilen sıcaklık ise 11 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 14 derece civarında kalacak. Sağanak yağışlar devam edecek. Hissedi­len sıcaklık 9 dereceye düşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler olacak. Çarşamba günü, 18 Şubat, yer yer şiddetli sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 14 ile 15 derece arasında kalacak. Perşembe günü, 19 Şubat, hava puslu ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 14 ile 17 derece arasında değişecek. Cuma günü, 20 Şubat, hava güneşli olacak. Sıcaklık 13 ile 19 derece arasında seyredecek. Cumartesi günü, 21 Şubat, hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 13 ile 21 derece arasında değişecek. Pazar günü, 22 Şubat, kısa süreli yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 17 ile 19 derece arasında olacak.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde, şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalıdır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde dikkatli olunmalıdır. Alerjik reaksiyonlara karşı önlem alınmalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatlI olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilmelidir. Sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilebilir. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalıdır. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmak cilt sağlığı açısından önemlidir.

