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Mersin Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de hava durumu 18 Ağustos 2026 itibarıyla genellikle güneşli seyredecek. Gündüz sıcaklık 30 - 32 derece arasında ölçülecek. Akşam ise 22 - 24 dereceye düşmesi bekleniyor. Yerel tahminlere göre, gün içinde kısa süreli sağanaklar görülebilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklık daha da artacak. 19 Ağustos'ta yağışlar görülecekken, 20 Ağustos'ta 34 - 36 derece bekleniyor. Dışarıda vakit geçirenler için önlem almak önemli.

Mersin Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Mersin hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 18 Ağustos 2026 Salı günü, Mersin'de hava genellikle güneşli. Gündüz sıcaklık 30 - 32 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 22 - 24 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Yerel tahminlere göre, gün içinde kısa süreli sağanaklar görülebilir. Rüzgar hafif esecek. Hızı saatte 10 - 15 kilometre olacak.

Önümüzdeki günlerde, Mersin'de hava durumu değişecek. 19 Ağustos Çarşamba günü, yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklık 31 - 33 derece arasında olacak. 20 Ağustos Perşembe günü hava daha da ısınacak. 34 - 36 dereceye ulaşması bekleniyor. Bu günde bol güneş ışığı olacak. 21 Ağustos Cuma günü ise sıcaklık 35 - 37 derece civarında kalacak. Hava tamamen güneşli olacak.

Bu sıcak günlerde, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Bol su içmek önemli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi önerilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmaya dikkat edin. Güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Ani sağanaklar için yanınızda su geçirmez bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olabilir.

Mersin'de hava durumu sıcaklıkların artması ile devam edecek. Güneşli günler yazın keyfini çıkarma imkanı sunacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor. Gereken önlemleri almak, sağlığınızı korumak açısından gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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