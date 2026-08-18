Mersin Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Ağustos 2026 Salı günü, Mersin'de hava genellikle güneşli. Gündüz sıcaklık 30 - 32 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 22 - 24 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Yerel tahminlere göre, gün içinde kısa süreli sağanaklar görülebilir. Rüzgar hafif esecek. Hızı saatte 10 - 15 kilometre olacak.

Önümüzdeki günlerde, Mersin'de hava durumu değişecek. 19 Ağustos Çarşamba günü, yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklık 31 - 33 derece arasında olacak. 20 Ağustos Perşembe günü hava daha da ısınacak. 34 - 36 dereceye ulaşması bekleniyor. Bu günde bol güneş ışığı olacak. 21 Ağustos Cuma günü ise sıcaklık 35 - 37 derece civarında kalacak. Hava tamamen güneşli olacak.

Bu sıcak günlerde, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Bol su içmek önemli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi önerilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmaya dikkat edin. Güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Ani sağanaklar için yanınızda su geçirmez bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olabilir.

Mersin'de hava durumu sıcaklıkların artması ile devam edecek. Güneşli günler yazın keyfini çıkarma imkanı sunacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor. Gereken önlemleri almak, sağlığınızı korumak açısından gereklidir.