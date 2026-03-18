Mersin Hava Durumu! 18 Mart Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de hava durumu, 18 Mart 2026'da değişkenlik gösterecek. Sabah sıcaklığı 15 derece civarında başlarken, gündüz 20 dereceye kadar yükselecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Rüzgarlar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esecek. Hız 28 km/saat'e kadar çıkabilir. Nem oranı ise gün boyunca %52 ile %73 arasında değişecek. İlerleyen günlerde yağmur geçişleri devam edecek. Hava koşullarını dikkate alarak önlemler almak önemli.

Seray Yalçın

Bugün, 18 Mart 2026 Çarşamba, Mersin'de hava koşulları değişken olacak. Sabah hava sıcaklığı 15 derece civarında. Bulutlu bir hava hakim. Gündüz sıcaklık 20 dereceye yükselebilir. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Akşam sıcaklık 17 dereceye düşecek. Yağmurlu bir hava etkili olacak. Gece sıcaklık 15 derece civarında. Sağanak yağışlar görülecek.

Rüzgarlar gün boyunca kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esecek. Sabah rüzgar hızı 16 km/saat olacak. Gündüz bu hız 26 km/saat'e çıkacak. Akşam rüzgar hızı 27 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gece rüzgar hızı 28 km/saat olacak. Ani rüzgar hızları 45, 50, 48 ve 51 km/saat şeklinde öngörülüyor.

Nem oranı sabah %58, gündüz %52, akşam %62 ve gece %73 olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişken kalacak. 19 Mart Perşembe günü yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 12 ile 8 derece arasında olacak. 20 Mart Cuma günü hafif yağmur görülecek. Sıcaklık 14 ile 10 derece arasında değişecek. 21 Mart Cumartesi günü yağmur geçişleri devam edecek. Sıcaklık 13 ile 10 derece arasında seyredecek.

Bu hava koşullarında özellikle yağışlı günlerde su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar da tercih edilmelidir. Ani rüzgarlar nedeniyle dikkatli olunmalı. Açık alanlarda mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak yerler tercih edilmelidir.

Mersin'de hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almayı unutmamalısınız.

