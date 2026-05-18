Mersin Hava Durumu! 18 Mayıs Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 18 Mayıs Pazartesi, güneşli bir hava ile başlayacak. Sıcaklık, 20 derece civarında olacak. Gün içinde hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişecek. Nem oranı %67 ile %80 arasında olacak. Rüzgar hızı ise 14 km/s ile 7 km/s arasında değişecek. Gündüz hafif yağışlar görülebilir. Gece saatlerinde hava az bulutlu olacak.

19 Mayıs Salı günü hava durumu açık olacak. 20 Mayıs Çarşamba hafif yağışlı. 21 Mayıs Perşembe günü de hafif yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 19 ile 23 derece arasında değişim gösterecek. Nem oranı %58 ile %82 arasında olacak. Rüzgar hızı ise 14 km/s ile 22 km/s arasında değişecek.

Bu dönemde, gündüz saatlerinde hafif yağış bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu günlerde terleme artar. Vücudun su kaybını önlemek için bol su içmeye özen gösterin. Rüzgarın hızının arttığı günlerde açık alanlarda dikkatli olun. Rüzgar yüzünden devrilebilecek nesnelerden uzak durun.