HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Mersin hava durumu nasıl?

18 Ocak 2026 Pazar günü Mersin'de hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 11 ile 12 derece arasında değişirken, en düşük sıcaklıklar ise 4 ile 5 derece civarında hissedilecek. Nem oranı %40 ile %60 arasında olacaktır. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek ve sıcaklıklar 1 ile 12 derece arasında dalgalanacaktır. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler tercih edilmesi öneriliyor.

Mersin Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Mersin hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün 18 Ocak 2026 Pazar günü Mersin'de hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 11 ile 12 derece arasında değişecek. En düşük sıcaklıklar ise 4 ile 5 derece civarında olacak. Nem oranı %40 ile %60 arasında değişecek. Rüzgar hızı 2 ile 10 km/saat arasında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:52. Gün batımı ise 17:51 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklıkları 8 ile 10 derece arasında olacak. En düşük sıcaklıklar 1 ile 2 derece civarında hissedilecek. 20 Ocak Salı günü hava sıcaklıkları 9 ile 11 derece arasında olacak. Bu günkü en düşük sıcaklıklar ise 2 ile 3 derece olacak. 21 Ocak Çarşamba günü sıcaklıklar 10 ile 12 derece arasında değişecek. Bu günün en düşük sıcaklıkları 3 ile 4 derece civarında tahmin ediliyor. Bu günlerde hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Bu dönemde hava koşulları ılımandır. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin olabilir. Özellikle sabahları ve akşamları dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Güneşli hava nedeniyle güneş koruyucu ürünler kullanmanız cildinizi korur. Rüzgar hızları düşük olacağından rahat bir hava bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Hazırlıklı olmak her zaman önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istediSuriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istedi
Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulunduÇöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SONAR’ın son anketi Ankara kulislerini hareketlendirdi: "Yüzde 30’u aştılar"

SONAR’ın son anketi Ankara kulislerini hareketlendirdi: "Yüzde 30’u aştılar"

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Rüya Gibi dizisinde final çanları çalıyor! Şaşırtan değişiklik

Rüya Gibi dizisinde final çanları çalıyor! Şaşırtan değişiklik

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.