Mersin Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Bugün 18 Ocak 2026 Pazar günü Mersin'de hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 11 ile 12 derece arasında değişecek. En düşük sıcaklıklar ise 4 ile 5 derece civarında olacak. Nem oranı %40 ile %60 arasında değişecek. Rüzgar hızı 2 ile 10 km/saat arasında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:52. Gün batımı ise 17:51 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklıkları 8 ile 10 derece arasında olacak. En düşük sıcaklıklar 1 ile 2 derece civarında hissedilecek. 20 Ocak Salı günü hava sıcaklıkları 9 ile 11 derece arasında olacak. Bu günkü en düşük sıcaklıklar ise 2 ile 3 derece olacak. 21 Ocak Çarşamba günü sıcaklıklar 10 ile 12 derece arasında değişecek. Bu günün en düşük sıcaklıkları 3 ile 4 derece civarında tahmin ediliyor. Bu günlerde hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Bu dönemde hava koşulları ılımandır. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin olabilir. Özellikle sabahları ve akşamları dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Güneşli hava nedeniyle güneş koruyucu ürünler kullanmanız cildinizi korur. Rüzgar hızları düşük olacağından rahat bir hava bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Hazırlıklı olmak her zaman önemlidir.