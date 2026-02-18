HABER

Mersin Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu değişkenliği dikkat çekiyor. Sabah saatlerinde 13 derece olan sıcaklık, gündüz 16 dereceye yükselebilir. Hava durumu yağışlı ve rüzgarlı olacak. Ancak, önümüzdeki günlerde hava koşulları daha ılıman hale gelecektir. Özellikle 19 Şubat'tan itibaren sıcaklık yükselerek açık hava etkinlikleri için uygun ortam sağlayacak. Hava durumu değişimlerine dikkat etmek önemlidir.

Enis Ekrem Ölüç

Mersin'de, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu değişken. Sabah saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında. Ayrıca sağanak yağış bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16 dereceye yükselebilir. Hava bulutlu ve rüzgarlı olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 derece civarında seyredecek. Hava yine bulutlu kalmaya devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 11 dereceye düşecek. Hava az bulutlu olacak. Rüzgar güneybatıdan saatte 33 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %88. Gündüz %75, akşam %75 ve gece %81 civarında kalacak.

Mersin'deki hava durumu, sabah saatlerinde yoğun yağışlı koşullar gösteriyor. Dışarı çıkarken dikkatli olmak önemlidir. Gündüz ve akşam saatlerinde bulutlu hava var. Rüzgar açık hava etkinliklerini etkileyebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar uygun kıyafet almalı. Önlemler almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu sakinleşecek. 19 Şubat Perşembe günü, gündüz sıcaklığı 17 derece civarında olacak. Hava puslu ve güneşli olacak. 20 Şubat Cuma günü sıcaklık 18 dereceye yükselecek. Hava yine puslu ve güneşli kalacak. 21 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 20 dereceye ulaşacak. Bu dönemde hava koşulları ılıman hale gelecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olacak.

Mersin'de 18 Şubat 2026 Çarşamba günü yağışlı ve rüzgarlı bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha sakinleşecek. Dışarı çıkarken hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Gerekli önlemleri almak, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

