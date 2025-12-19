Mersin Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Mersin hava durumu nasıl?

19 Aralık 2025 Cuma günü Mersin'de hava durumu genellikle bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 16 derece civarında olacak. En düşük sıcaklığın ise 11 derece olması bekleniyor. Nem oranı %87 civarında olacak. Rüzgar hızı 5.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:50, gün batımı saati ise 17:28 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde Mersin'de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Aralık Cumartesi günü hava sıcaklığı 17 derece civarında olacak. 21 Aralık Pazar günü ise hava sıcaklığı yine 17 derece civarında olacak. 22 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklığının 16 derece civarında olması bekleniyor. Bu tarihlerde hava genellikle bulutlu kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmalıyız. Nem oranının yüksek olması nedeniyle uygun kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgar hafif olması bekleniyor. Yine de rüzgarın etkisini göz önünde bulundurarak planlarınızı yapmanız faydalı olacaktır.