HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 19 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu genellikle bulutlu geçecek. Gün boyunca hava sıcaklığı 16 derece civarında seyredecekken, en düşük sıcaklık 11 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %87 seviyesinde ölçülürken, rüzgar hızı 5.2 km/saat olacak. Mersin'deki hava, 20 Aralık Cumartesi ve 21 Aralık Pazar günleri 17 derece civarında kalacak. Uygun giyinmek bu süreçte önemli.

Mersin Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Mersin hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

19 Aralık 2025 Cuma günü Mersin'de hava durumu genellikle bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 16 derece civarında olacak. En düşük sıcaklığın ise 11 derece olması bekleniyor. Nem oranı %87 civarında olacak. Rüzgar hızı 5.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:50, gün batımı saati ise 17:28 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde Mersin'de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Aralık Cumartesi günü hava sıcaklığı 17 derece civarında olacak. 21 Aralık Pazar günü ise hava sıcaklığı yine 17 derece civarında olacak. 22 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklığının 16 derece civarında olması bekleniyor. Bu tarihlerde hava genellikle bulutlu kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmalıyız. Nem oranının yüksek olması nedeniyle uygun kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgar hafif olması bekleniyor. Yine de rüzgarın etkisini göz önünde bulundurarak planlarınızı yapmanız faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti’nin raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında AK Parti’nin raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındıGazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

2 rakam verdi: 'Birinin altında olmayacak, birini geçmeyecek'

2 rakam verdi: 'Birinin altında olmayacak, birini geçmeyecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.