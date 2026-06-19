Mersin Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de, 19 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu değişken olacak. Gölgeye düşen sıcaklıklar yaklaşık 28 dereceye çıkacak. Gün içinde şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 21 ile 22 derece arasında kalacak. Bu durum, yüksek nem oranı nedeniyle daha çok hissedilecek.

20 Haziran Cumartesi günü, hava durumu daha stabil hale gelecek. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 29 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 20 ile 21 dereceye düşecek. 21 Haziran Pazar günü, hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 31 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 21 dereceye ulaşacak.

22 Haziran Pazartesi günü, benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 30 ile 31 derece arasında kalacak. Gece sıcaklıkları ise 21 ile 22 derece arasında olacak.

Bugün, Mersin'deki hava durumuna karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız iyi olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bol su içmeye özen gösterin. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edin. Önümüzdeki günlerde hava daha stabil hale gelecek. Planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmayı unutmayın.