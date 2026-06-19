HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 19 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu değişken olacak ve sıcaklık gölgede 28 dereceye ulaşacak. Gün boyunca şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yüksek nem oranı nedeniyle sıcaklık hissi artacak. 20 Haziran'da hava stabil hale gelecek ve sıcaklık 29 dereceye çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 20 ile 21 derece arasında kalacak. Dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın.

Mersin Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Mersin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Mersin'de, 19 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu değişken olacak. Gölgeye düşen sıcaklıklar yaklaşık 28 dereceye çıkacak. Gün içinde şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 21 ile 22 derece arasında kalacak. Bu durum, yüksek nem oranı nedeniyle daha çok hissedilecek.

20 Haziran Cumartesi günü, hava durumu daha stabil hale gelecek. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 29 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 20 ile 21 dereceye düşecek. 21 Haziran Pazar günü, hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 31 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 21 dereceye ulaşacak.

22 Haziran Pazartesi günü, benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 30 ile 31 derece arasında kalacak. Gece sıcaklıkları ise 21 ile 22 derece arasında olacak.

Bugün, Mersin'deki hava durumuna karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız iyi olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bol su içmeye özen gösterin. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edin. Önümüzdeki günlerde hava daha stabil hale gelecek. Planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmayı unutmayın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak geliyor Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak geliyor
Kaçırılan Erhan Karaal bulundu! Gözaltılar varKaçırılan Erhan Karaal bulundu! Gözaltılar var

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cemil Tugay CHP’den istifa etti

Cemil Tugay CHP’den istifa etti

ABD duyurdu! İran açıklaması: "Abluka kalktı"

ABD duyurdu! İran açıklaması: "Abluka kalktı"

(Özet) Kanada, Katar'a şans tanımadı! Gol olup yağdılar

(Özet) Kanada, Katar'a şans tanımadı! Gol olup yağdılar

Cenazesine Kızılcık Şerbeti'nden kimse katılmadı: Müjde Uzman'dan paylaşım

Cenazesine Kızılcık Şerbeti'nden kimse katılmadı: Müjde Uzman'dan paylaşım

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Düğün sonrası bozdurmaya gitti, gerçeği kuyumcuda öğrendi

Düğün sonrası bozdurmaya gitti, gerçeği kuyumcuda öğrendi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.