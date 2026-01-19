HABER

Mersin Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 19 Ocak 2026 Pazartesi günü hava durumu, kış mevsiminin tipik özellikleriyle şekilleniyor. Sıcaklık 1 ile 10 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık ise 2 - 3 derece olacak. Nem oranı %36 ile %61 arasında değişiyor. 20 Ocak'ta sıcaklık 0 - 9 dereceye düşecek. Sabahlarda ve akşam saatlerinde soğuk havalara karşı kalın giysiler tercih edilmesi öneriliyor. Rüzgar nedeniyle rüzgar geçirmeyen giyimler faydalı olacaktır.

Taner Şahin

Bugün, 19 Ocak 2026 Pazartesi, Mersin'de hava durumu kış mevsiminde tipik özellikleri yansıtıyor. Hava sıcaklıkları gün boyunca 1 ile 10 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 1 - 2 derece civarında olacak. Günün ilerleyen saatlerinde ise 10 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 2 - 3 derece civarında olacak. Nem oranı %36 ile %61 arasında değişecek. Rüzgar hızı 5 - 10 km/saat arasında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:51, gün batımı saati ise 17:52 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Mersin'de kış mevsiminin tipik özelliklerini gösterecek. 20 Ocak 2026 Salı günü, hava sıcaklıkları 0 - 9 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 0 - 1 derece civarında olacak. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü, hava sıcaklıklarının 6 - 9 derece arasında değişmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 6 - 7 derece civarında olacak. 22 Ocak 2026 Perşembe günü, hava sıcaklıkları 5 - 8 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklık 5 - 6 derece civarında olacak.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kalın giysiler ve kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Nem oranının değişkenliği nedeniyle cilt kuruluğuna karşı nemlendirici kullanmak önemlidir. Ayrıca bol su içmek de gereklidir. Rüzgar etkili olacağı için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Gün doğumu ve batım saatlerine göre plan yaparak, gün ışığından verimli faydalanmak mümkün olacaktır.

hava durumu Mersin
