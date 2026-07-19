HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 19 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün içinde sıcaklık 30 - 32 derece arasında, gece ise 24 - 25 derece dolaylarında seyredecek. Nem oranı %59 - %77 arasında değişirken, rüzgar hızı 3 - 4 km/s civarında olacak. İlerleyen günlerde de sıcak hava devam edecek. Bu durumda, dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmesi ve hafif giysiler tercih etmesi gerektiği belirtiliyor. Güneşten korunmak için önlemler alınmalı.

Mersin Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Mersin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Mersin'de, 19 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 - 32 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde ise 24 - 25 derece olacak. Nem oranı %59 - %77 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 3 - 4 km/s civarında olacak. Bu hava koşulları, tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 30 - 32 derece arasında olacak. 21 Temmuz Salı günü ise 28 - 31 derece olması bekleniyor. Nem oranı ve rüzgar hızı benzer seviyelerde kalacak. Bu durum, Mersin'de sıcak ve güneşli hava koşullarının süreceğini gösteriyor.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekiyor. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin uygulanması da faydalı olacaktır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek önemlidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Haluk Levent için sert sözler: Dolandırıcıların ortak özelliğidirHaluk Levent için sert sözler: Dolandırıcıların ortak özelliğidir
Yeni partide isim sürprizi! Sayı ve tarih verdiYeni partide isim sürprizi! Sayı ve tarih verdi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran füze ve İHA'ları Ürdün'ü vurdu: 2 ABD askeri öldü, 1 asker kayıp

İran füze ve İHA'ları Ürdün'ü vurdu: 2 ABD askeri öldü, 1 asker kayıp

AK Parti'den gündem olacak çıkış: "Referanduma gideceğiz"

AK Parti'den gündem olacak çıkış: "Referanduma gideceğiz"

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

Genç bir kadınla görüntülendi! Sorulara çok kızdı

Genç bir kadınla görüntülendi! Sorulara çok kızdı

Yer: Bodrum! Tek top dondurmayı 400 liraya satmıştı... İşletmeye ceza

Yer: Bodrum! Tek top dondurmayı 400 liraya satmıştı... İşletmeye ceza

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.