Mersin Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de, 19 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 - 32 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde ise 24 - 25 derece olacak. Nem oranı %59 - %77 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 3 - 4 km/s civarında olacak. Bu hava koşulları, tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 30 - 32 derece arasında olacak. 21 Temmuz Salı günü ise 28 - 31 derece olması bekleniyor. Nem oranı ve rüzgar hızı benzer seviyelerde kalacak. Bu durum, Mersin'de sıcak ve güneşli hava koşullarının süreceğini gösteriyor.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekiyor. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin uygulanması da faydalı olacaktır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek önemlidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekmektedir.