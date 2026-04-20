Mersin Hava Durumu! 20 Nisan Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Nisan 2026 Pazartesi günü, Mersin'de hava durumu oldukça değişken olacak. Gündüz sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 ile 21 dereceye ulaşacak. Gün boyunca kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. 21 Nisan Salı günü gündüz sıcaklığı 20 ile 23 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı ise 13 ile 14 derece civarında gerçekleşecek. Hava daha güneşli ve stabil geçecektir. 22 Nisan Çarşamba günü, gündüz sıcaklığı 20 ile 22 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklığı 14 ile 15 derece arasında olacak. Bu günlerde yağış beklenmiyor.

Bu süreçte, yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız akıllıca olacaktır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmalısınız. Açık alanlarda çok vakit geçirmemelisiniz. Sıcaklıklar 20 ile 25 derece civarında olduğunda hafif ve rahat kıyafetler giymelisiniz. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızda fayda vardır.