Mersin Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 20 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu oldukça keyifli geçecek. Güneşli bir hava, gün boyunca sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında tutacak. Sabah saatlerinde 9 derece olan sıcaklık, gündüz 15 dereceye çıkacak. Gece sıcaklık ise 9 derece civarına düşecek. Rüzgarın hızı sabah 9 km/saat, gündüz 11 km/saat olacak. Hava koşulları, açık hava etkinlikleri için ideal bir fırsat sunuyor.

Mersin Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Mersin hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Mersin'de 20 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu oldukça keyifli bir şekilde geçecek. Gün boyunca hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişecek. Güneşli bir hava hâkim olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 9 derece civarında olacak. Gündüz sıcaklık 15 dereceye çıkacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 12 derece civarına düşecek. Gece sıcaklık 9 derece civarına inecek. Rüzgarın hızı sabah 9 km/saat olacak. Gündüz ise bu hız 11 km/saat olacak. Akşam rüzgar hızı 9 km/saat, gece ise 4 km/saat civarında kalacak. Nem oranı sabah %72 düzeyinde olacak. Gündüz nem oranı %56'ya düşecek. Akşam saatlerinde nem %71 olacak. Gece nem oranı %73 düzeyine yükselecek. Basınç sabah 1019 hPa olarak kaydedilecek. Gündüz basınç aynı şekilde 1019 hPa'da kalacak. Akşam basınç 1020 hPa olacak. Gece ise 1021 hPa seviyesine çıkacak.

Önümüzdeki günlerde Mersin'de hava durumu güneşli ve ılıman olacak. 21 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişecek. Güneşli bir hava bekleniyor. 22 Şubat Pazar günü hava sıcaklığı 17 ile 20 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir hava hâkim olacak.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek mümkündür. Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Gün boyunca güneşli bir hava olacağı için güneş koruyucu ürünler kullanmanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık biraz daha düşük olabilecektir. Hafif bir ceket veya hırka almanız uygun olacaktır. Rüzgarın hızı düşük kalacak. Rüzgarın etkisi de minimal olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacaktır.

