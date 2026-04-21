Mersin Hava Durumu! 21 Nisan Salı Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 21 Nisan 2026 Salı günü hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 15 - 20 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 5 - 10 dereceye düşecek. Rüzgarlar hafif esintilerle geçecek. Nem oranı ise %60 - %70 civarında kalacak. Mersin'de hava durumu, açık ve ılıman bir gün olarak öne çıkıyor.

22 Nisan Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 15 - 20 derece arasında değişecek. Gece ise sıcaklık 5 - 10 derece dolaylarında seyredecek. 23 Nisan Perşembe günü hava daha da bulutlanacak. Gündüz sıcaklık 12 - 17 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 7 - 12 derece civarında gerçekleşecek.

24 Nisan Cuma günü hava daha soğuyacak. Gündüz sıcaklık 13 - 18 derece arasında değişecek. Gece sıcaklığı 7 - 12 derece aralığında olacak. Bu tarihlerde hava serin ve bulutlu olacak. Bu nedenle dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmeli.

Mersin'deki açık hava etkinlikleri için bu güzel havayı değerlendirebilirsiniz. Sahil yürüyüşleri veya piknik planları iyi bir seçenek. Önümüzdeki günlerdeki daha serin hava nedeniyle dikkatli olmalısınız. 23 ve 24 Nisan tarihlerinde yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak faydalı olacak.