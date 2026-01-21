Mersin Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

Bugün 21 Ocak 2026 Çarşamba. Mersin'de hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 6 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı %38 ile %82 arasında olacak. Rüzgar hızı 5.8 km/s ile 8.1 km/s arasında tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:50'de, gün batımı ise 17:54'te gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde 22 Ocak 2026 Perşembe var. Hava koşulları orta şiddetli yağmurlu olması bekleniyor. Sıcaklıklar 5 ile 10 derece arasında olacak. Nem oranı %77 civarında seyredecek. Rüzgar hızı 28.2 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:50, gün batımı ise 17:55 olacak.

23 ve 24 Ocak 2026 Cuma ve Cumartesi günleri bulutlu ve ara ara güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 4 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranı %54 ile %77 arasında olacak. Rüzgar hızı 6.3 km/s ile 28.2 km/s arasında değişecek. Gün doğumu 07:50, gün batımı 17:55 olacak.

Bu hava koşulları altında uygun kıyafetler giymek önemli. Yağmurlu günlerde şemsiye veya yağmurluk kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunması gerekiyor. Açık alanlarda vakit geçirmekten kaçınılmalıdır. Sıcaklıkların 4 ile 12 derece arasında değişmesi nedeniyle kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını dengede tutmak gerekir.