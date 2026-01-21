HABER

Mersin Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de hava durumu, 21 Ocak 2026 tarihi itibarıyla kapalı ve bulutlu. Günlük sıcaklık 6 ile 10 derece arasında değişecekken, nem oranı %38 ile %82 arasında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 5.8 km/s ile 8.1 km/s olacak. Önümüzdekilerde, 22 Ocak'ta yağmurlu bir hava beklenirken, 23 ve 24 Ocak'ta bulutlu ve ara ara güneşli koşullar öne çıkacak. Uygun kıyafetler giyerek vücut ısısını korumak önemli.

Taner Şahin

Bugün 21 Ocak 2026 Çarşamba. Mersin'de hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 6 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı %38 ile %82 arasında olacak. Rüzgar hızı 5.8 km/s ile 8.1 km/s arasında tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:50'de, gün batımı ise 17:54'te gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde 22 Ocak 2026 Perşembe var. Hava koşulları orta şiddetli yağmurlu olması bekleniyor. Sıcaklıklar 5 ile 10 derece arasında olacak. Nem oranı %77 civarında seyredecek. Rüzgar hızı 28.2 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:50, gün batımı ise 17:55 olacak.

23 ve 24 Ocak 2026 Cuma ve Cumartesi günleri bulutlu ve ara ara güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 4 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranı %54 ile %77 arasında olacak. Rüzgar hızı 6.3 km/s ile 28.2 km/s arasında değişecek. Gün doğumu 07:50, gün batımı 17:55 olacak.

Bu hava koşulları altında uygun kıyafetler giymek önemli. Yağmurlu günlerde şemsiye veya yağmurluk kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunması gerekiyor. Açık alanlarda vakit geçirmekten kaçınılmalıdır. Sıcaklıkların 4 ile 12 derece arasında değişmesi nedeniyle kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını dengede tutmak gerekir.

