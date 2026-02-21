Mersin Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 21 Şubat 2026 Cumartesi, Mersin'de hava ılıman ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 19 - 22 derece aralığında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 9 - 12 dereceye düşecek. Rüzgarın hafif esmesi bekleniyor. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Pazar günü, 22 Şubat, hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklıklar 17 - 22 derece arasında değişecek. Pazartesi günü, 23 Şubat, bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 16 - 22 derece arasında olacak. Salı günü, 24 Şubat, çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 14 - 22 derece arasında seyredecek. Çarşamba günü, 25 Şubat, yine çoğunlukla güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar 16 - 22 derece arasında olacak. Perşembe günü, 26 Şubat, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 15 - 22 derece arasında değişecek. Cuma günü, 27 Şubat, hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklıklar 19 - 22 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirirken güneş koruyucu kullanmak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilebilir. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanızda fayda var. Rüzgarın hafif olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle ekstra bir önlem almanıza gerek olmayacaktır.

Mersin'de önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için yapacağınız planlarda cilt koruma ve hafif giyim önlemleri ile rahat bir gün geçirebilirsiniz.