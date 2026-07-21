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Mersin Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de hava durumu 21 Temmuz 2026 Salı günü sıcak bir gün sunuyor. Gündüz hava sıcaklığı 34 dereceye ulaşırken, gece ise 24-25 derece civarında seyredecek. Nem oranı %70 düzeyinde olduğu için hava daha bunaltıcı hissedilebilir. Ayrıca kuzeydoğudan hafif esen rüzgar da sıcaklığı etkileyecek. Yaz aylarında güneşten korunmak ve bol su içmek sağlık açısından büyük önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar bekleniyor.

Mersin Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Mersin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Mersin'de hava durumu 21 Temmuz 2026 Salı günü oldukça sıcak. Hava güneşlidir. Gündüz sıcaklık 34 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 24-25 derece arasında seyredecek. Nem oranı %70 civarında. Bu durum, hava sıcaklığını daha yüksek hissettirebilir. Rüzgar hızı 10 km/saat civarında. Rüzgar, kuzeydoğudan esse de hafif kalacak.

Yaz aylarında Mersin hava durumu yüksek sıcaklıklarla kendini gösteriyor. Bugün güneşli bir gün bizi bekliyor. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler giymek önemlidir. Bol su içmek de şart. Güneşten korunmak için önlemler almalısınız.

Önümüzdeki günler için hava durumu benzer şekilde sürecek. 22 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 34 derece civarında olacak. 23 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 33-34 derece arasında kalacak. 24 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 32-33 derece seviyesini görecek.

Bu sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmalısınız. Gölge alanlarda bulunmak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde koruyucu krem kullanmalısınız. Şapka takmak da cilt sağlığınıza katkı sağlar. Sıcak havalarda düzenli olarak su içmeyi unutmamalısınız.

Mersin'de hava önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almalısınız. Gerekli önlemleri almak sağlığınız için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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