Mersin Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

22 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde Mersin'de hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 10 ile 17 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 14 derece civarında. Hissedilen sıcaklık ise 10 derece olarak tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 17 dereceye ulaşacak. Hissedilen sıcaklık 12 derece olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık yine 12 derece olarak bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 14 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık 10 derece olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 15 kilometre hızla esecek.

Nem oranı sabah saatlerinde %55, öğle saatlerinde %52, akşam saatlerinde %62 ve gece saatlerinde %64 olarak tahmin ediliyor. Basınç değerleri sabah saatlerinde 1016 hPa, öğle saatlerinde 1015 hPa, akşam saatlerinde 1016 hPa ve gece saatlerinde 1016 hPa olarak ölçülüyor.

Mersin'de önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 23 Aralık Salı günü kapalı ve bulutlu olacak. 24 Aralık Çarşamba günü hafif yağmurlu geçmesi bekleniyor. 25 Aralık Perşembe günü de hafif yağmurlu olması bekleniyor. 26 Aralık Cuma günü kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 7 ile 17 derece arasında değişecek.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğinizi unutmamalısınız. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgarlık giymek önemlidir. Nemli havalarda kayma riskine karşı dikkatli olmalısınız. Hava koşullarına uygun giyinmek, gerekli önlemleri almak önemlidir. Böylece Mersin'de geçireceğiniz günleri daha konforlu hale getirebilirsiniz.