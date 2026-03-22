Mersin Hava Durumu! 22 Mart Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Mart 2026 Pazar günü, Mersin'de hava koşulları değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hafif yağış bekleniyor. Sıcaklık 13 derece civarında. Hissedilen sıcaklık ise 10 dereceye düşecek. Gündüz saatlerinde yağışların devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar 17 dereceye kadar yükselebilir. Hissedilen sıcaklık ise 14 derece olacak. Akşam saatlerinde yağışların hafiflemesi bekleniyor. Sıcaklıklar 15 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık ise 13 derece civarında kalacak. Gece saatlerinde hava bulutlu olacak. Sıcaklık 12 dereceye gerileyecek. Hissedilen sıcaklık ise 10 derece civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde Mersin'de hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 23 Mart Pazartesi günü yer yer sağanaklar etkili olacak. Sıcaklıkların 14 derece civarında olması muhtemel. 24 Mart Salı günü yer yer sağanakların devam etmesi bekleniyor. Bu gün sıcaklık 17 dereceye kadar yükselebilir. 25 Mart Çarşamba günü hafif yağmurun etkili olması tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 14 derece civarında kalabilir.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde dikkatli olunmalıdır. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez bir mont almanız faydalı olacaktır. Ani rüzgarların etkili olabileceğini unutmayın. Açık alanlarda dikkatli olmanızda yarar var. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri alarak hazırlıklı olabilirsiniz. Mersin'deki bu değişken hava koşullarına dikkat edin.