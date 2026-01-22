Mersin Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Ocak 2026 Perşembe günü, Mersin'de hava durumu yağmurlu ve serin. Gün boyunca sıcaklıklar 4 ile 9 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 15 km/s civarında ölçülecek. Gün doğumu saati 07:50, gün batımı ise 17:55 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 23 Ocak Cuma günü sıcaklıklar 5 ile 11 derece aralığında olacak. Hava bulutlu bir şekilde seyredecek. 24 Ocak Cumartesi günü ise zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 3 ile 10 derece arasında değişecek. 25 Ocak Pazar günü zaman zaman bulutlu ve güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar 5 ile 13 derece arasında seyredecek.

Bugünkü yağmurlu hava koşulları nedeniyle dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Su geçirmez giysiler giymeniz faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Rüzgarın etkisiyle hava sıcaklıkları daha düşük hissedilebilir. Kat kat giyinmek ve sıcak tutan giysiler seçmek önemlidir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarına göre planlarınızı yapmalısınız. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz ve gerekli önlemleri almanız önerilir.