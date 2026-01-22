HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 22 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu yağmurlu ve serin geçiyor. Sıcaklıklar 4 ile 9 derece arasında değişirken, nem oranı yüksek durumda. Rüzgar hızı ise 15 km/s olarak ölçülüyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 23 Ocak'ta sıcaklıklar 5 ile 11 derece olacak. Dışarı çıkarken dikkatli olunması ve uygun giysilerin seçilmesi önerilmektedir. Hava koşullarını takip etmek önem taşımaktadır.

Mersin Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Mersin hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 22 Ocak 2026 Perşembe günü, Mersin'de hava durumu yağmurlu ve serin. Gün boyunca sıcaklıklar 4 ile 9 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 15 km/s civarında ölçülecek. Gün doğumu saati 07:50, gün batımı ise 17:55 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 23 Ocak Cuma günü sıcaklıklar 5 ile 11 derece aralığında olacak. Hava bulutlu bir şekilde seyredecek. 24 Ocak Cumartesi günü ise zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 3 ile 10 derece arasında değişecek. 25 Ocak Pazar günü zaman zaman bulutlu ve güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar 5 ile 13 derece arasında seyredecek.

Bugünkü yağmurlu hava koşulları nedeniyle dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Su geçirmez giysiler giymeniz faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Rüzgarın etkisiyle hava sıcaklıkları daha düşük hissedilebilir. Kat kat giyinmek ve sıcak tutan giysiler seçmek önemlidir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarına göre planlarınızı yapmalısınız. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz ve gerekli önlemleri almanız önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump “anlaşma hazır” dedi, Putin fiyatını açıkladı: Grönland kaç para?Trump “anlaşma hazır” dedi, Putin fiyatını açıkladı: Grönland kaç para?
AK Partili vekilin yaptığı MHP'li Adan'ı çıldırttı: 'Bu kağıdı gönderen ahlaksızdır'AK Partili vekilin yaptığı MHP'li Adan'ı çıldırttı: 'Bu kağıdı gönderen ahlaksızdır'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

TRT1'in iddialı dizisinde yaprak dökümü! Başrolün vedası yazıldı

TRT1'in iddialı dizisinde yaprak dökümü! Başrolün vedası yazıldı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş'in 'Aynı tedbiri kendim aldım' uyarısı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş'in 'Aynı tedbiri kendim aldım' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.