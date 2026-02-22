HABER

Mersin Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 22 Şubat 2026 tarihinde hava durumu ılıman ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında olacak. Akşamları ise 7 ile 10 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek. Pazartesi kısmen güneşli, Salı güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Ceket veya hırka bulundurmak faydalı olur. Güneş koruyucu kullanmak cilt sağlığı için önem taşır.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 22 Şubat 2026 Pazar, Mersin’de hava durumu ılıman ve güneşli. Gündüz sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 7 ile 10 dereceye düşecek. Hava genellikle açık kalacak. Hafif bir rüzgarın esmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. Pazartesi, 23 Şubat, kısmen güneşli bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 16 ile 22 derece arasında olacak. Salı, 24 Şubat, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar bu gün 15 ile 22 derece arasında değişecek. Çarşamba, 25 Şubat, bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 14 ile 21 derece olacak. Perşembe, 26 Şubat, sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 13 ile 20 derece arasında olacak. Cuma, 27 Şubat, güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 13 ile 19 derece arasında olacak. Cumartesi, 28 Şubat, bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 14 ile 22 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilecek. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Cilt sağlığınız açısından bu koruma gereklidir. Rüzgarın hafif olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar koruyucu önlemler almanıza gerek kalmayacak.

Hava durumu açısından Mersin’de önümüzdeki günler ılıman ve güneşli geçecek. Dışarıda vakit geçirmek için keyifli günler yaşanacak. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Güneş koruyucu kullanmak, rahat bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

