Mersin Hava Durumu! 23 Ocak Cuma Mersin hava durumu nasıl?

Bugün 23 Ocak 2026 Cuma günü, Mersin’de hava durumu hafif yağmurlu ve serin olarak öngörülüyor. Gün boyunca sıcaklık 4 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 4 kilometre olacak. Gün doğumu saati 07:50. Gün batımı saati ise 17:57.

Önümüzdeki günlerde Mersin'de hava durumu değişecek. 24 Ocak Cumartesi günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 25 Ocak Pazar günü ise daha sıcak ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 4 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranının yüksek olması bekleniyor. Rüzgarın hafif esmesi öngörülüyor.

Bu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Yağışlardan korunmanıza yardımcı olabilir. Nem oranının yüksek olması, astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların dikkatli olmasını gerektiriyor.

Mersin’de hava durumu, hafif yağmurlu ve serin koşulların devam etmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır.