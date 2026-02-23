HABER

Mersin Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de hava durumu, 23 Şubat 2026 tarihinde ılıman ve kısmen güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 16-17 derece civarına çıkacakken, akşam saatlerinde 8-9 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de hava genel olarak güneşli kalacak. 24 Şubat'ta sıcaklık 15-16 derece olacak. 25 Şubat'ta kısa süreli sağanak görülecek. Güneş koruyucu kullanmak cilt sağlığı için önemli. Rüzgar hafif esecek.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 23 Şubat Pazartesi 2026. Mersin'de hava durumu ılıman ve kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 16-17 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 8-9 derece arasında seyredecek. Hava genellikle açık kalacak. Hafif bir rüzgarın esmesi bekleniyor. Bu koşullar, Mersin'de keyifli bir gün geçirilmesine olanak tanıyacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Salı günü, 24 Şubat, hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 15-16 derece civarında seyredecek. Çarşamba günü, 25 Şubat, kısa süreli sağanak bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 14-15 derece, gece ise 7-8 derece civarında olacak. Perşembe günü, 26 Şubat, sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 13-14 derece arasında gerçekleşecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilebilir. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmak cilt sağlığı açısından önemlidir. Rüzgarın hafif olacağı tahmin ediliyor. Bu yüzden rüzgar koruyucu önlemler almanıza gerek kalmayacak.

Mersin'de önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Hava durumuna uygun giyinmek önemlidir. Güneş koruyucu kullanmak, rahat bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

