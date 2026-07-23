Mersin Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

23 Temmuz 2026 Perşembe günü Mersin'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 33-34 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 24-25 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklıklar, nem oranı ve rüzgar koşulları nedeniyle daha yüksek hissedilebilir. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı ise %63 civarında olacak. Bu koşullar altında, bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli kalacak.

24 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 30-32 derece arasında olacak. 25 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklık 29-31 derece arasında seyredecek. Bu tarihlerde genel olarak hava açık ve güneşli olacak. Ancak, 25 Temmuz Cumartesi günü hafif yağışlı koşulların görülmesi muhtemel. 26 Temmuz Pazar günü sıcaklık 30-31 derece arasında kalacak. Yer yer sağanakların görülmesi bekleniyor. Bu tarihlerde çoğunlukla hava açık ve güneşli olacak.

Mersin'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, güneş ışınlarından korunmalı. Şapka, güneş kremi ve uygun kıyafetler kullanmaları önemlidir. Bol su tüketerek vücutlarını susuz bırakmamaya özen göstermelidirler. 25 Temmuz Cumartesi günü hafif yağışlı koşullar olabileceğinden, yanlarında şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. 26 Temmuz Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Planlarını yaparken bu durumu göz önünde bulundurmak önemlidir.

Mersin'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların gerekli önlemleri alması önemli. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmaları da önem taşımaktadır.