Mersin Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?

24 Ocak 2026 Cumartesi günü Mersin'de hava durumu, zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Hava sıcaklığının 3 ile 7 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %55 civarında. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 6 km olacak. Gün doğumu saati 07:49. Gün batımı ise 17:57 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Mersin'de hava durumu değişecek. 25 Ocak Pazar günü hava daha sıcak olacak. Hava sıcaklığının 3 ile 13 derece arasında olması bekleniyor. 26 Ocak Pazartesi günü sıcaklık 8 ile 16 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. 27 Ocak Salı günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklığının 7 ile 13 derece arasında değişmesi öngörülüyor.

Bugün için yağışlı hava koşulları var. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez mont almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıkları artacağı için kat kat giyinmelisiniz. Bu şekilde hava koşullarına uygun hazırlanmış olursunuz. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olmalısınız. Araçlarınızın lastiklerinin yeterli diş derinliğine sahip olduğundan emin olun.