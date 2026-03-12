HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Süleyman Soylu'dan Özgür Özel'e sert yanıt! "İngiliz Özgür iftiraya devam ediyor"

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik iddialarına tepki gösterdi. "İngiliz Özgür iftiraya devam ediyor" ifadelerini kullanan Soylu, "İçişleri Bakanlığı herhangi bir soruşturmanın yargılama mercii değildir. Tüm soruşturmaları yargıya açıktır" açıklamasında bulundu.

Süleyman Soylu'dan Özgür Özel'e sert yanıt! "İngiliz Özgür iftiraya devam ediyor"
Mehmet Hazar Gönüllü

AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına tepki gösterdi. Soylu, daha önce katıldığı tv100 programındaki değerlendirmelerinin yer aldığı videoyu paylaşarak Özel’in iddialarına yanıt verdi.

Soylu açıklamasında, İçişleri Bakanlığı’nın herhangi bir soruşturmada yargılama yetkisine sahip olmadığını ifade ederek tüm soruşturmaların yargı mercilerinin denetimine açık olduğunu söyledi.

Özel’in açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu, söz konusu iddiaların daha önce de gündeme getirildiğini belirterek bu konudaki görüşlerini kamuoyuyla paylaştığını ifade etti.

Süleyman Soylu dan Özgür Özel e sert yanıt! "İngiliz Özgür iftiraya devam ediyor" 1

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM: "İNGİLİZ ÖZGÜR İFTİRAYA DEVAM EDİYOR"

Soylu'nun konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Yüzyılın yolsuzluğunun ve hırsızlığının sanığının Silivri’de kaldığı odanın maketinden türbe yapan İngiliz Özgür yine iftiraya devam ediyor…

Özgür Özel!

Türkiye Cumhuriyeti devleti bir çadır devleti değildir. İçişleri Bakanlığı herhangi bir soruşturmanın yargılama mercii de değildir. Tüm soruşturmaları yargıya açıktır.

Tarihin en büyük yolsuzluk davasını sulandırmak ve hırsızlıkları örtmek için aynı yalanları ve ithamları defalarca farklı tarihlerde takla attırarak, boş iftiralarla kamuoyunu yönlendirmeye çalışan Özgür Özel, birkaç ay önce aynı yalanlara başvurunca TV programında İBB dosyaları ile ilgili yaptığım açıklama ortadadır.

TV yayını gece olunca arkadaşın izlememesi, anlamaması normal.

Malum Promil Problemi…"

Süleyman Soylu dan Özgür Özel e sert yanıt! "İngiliz Özgür iftiraya devam ediyor" 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti
AFAD duyurdu: Ankara'da 4.1 büyüklüğünde depremAFAD duyurdu: Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Süleyman Soylu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |Haşdi Şabi'nin Irak'taki karargahı vuruldu!

CANLI |Haşdi Şabi'nin Irak'taki karargahı vuruldu!

ABD paylaştı! Film sahnelerini aratmayan görüntüler: "İran hava gücünü kaybediyor"

ABD paylaştı! Film sahnelerini aratmayan görüntüler: "İran hava gücünü kaybediyor"

SON DAKİKA | Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler depremi! 89'da çaldığı penaltı Almanya'yı ayağa kaldırdı

SON DAKİKA | Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler depremi! 89'da çaldığı penaltı Almanya'yı ayağa kaldırdı

Meşhur Ferrari satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Meşhur Ferrari satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Memurdu, istifa edip başladı: Araba fiyatına satıyor '1 milyon TL'yi bulan var'

Memurdu, istifa edip başladı: Araba fiyatına satıyor '1 milyon TL'yi bulan var'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.