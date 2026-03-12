Süleyman Soylu'dan Özgür Özel'e sert yanıt! "İngiliz Özgür iftiraya devam ediyor"

AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına tepki gösterdi. Soylu, daha önce katıldığı tv100 programındaki değerlendirmelerinin yer aldığı videoyu paylaşarak Özel’in iddialarına yanıt verdi.

Soylu açıklamasında, İçişleri Bakanlığı’nın herhangi bir soruşturmada yargılama yetkisine sahip olmadığını ifade ederek tüm soruşturmaların yargı mercilerinin denetimine açık olduğunu söyledi.

Özel’in açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu, söz konusu iddiaların daha önce de gündeme getirildiğini belirterek bu konudaki görüşlerini kamuoyuyla paylaştığını ifade etti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM: "İNGİLİZ ÖZGÜR İFTİRAYA DEVAM EDİYOR"

Soylu'nun konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Yüzyılın yolsuzluğunun ve hırsızlığının sanığının Silivri’de kaldığı odanın maketinden türbe yapan İngiliz Özgür yine iftiraya devam ediyor…

Özgür Özel!

Türkiye Cumhuriyeti devleti bir çadır devleti değildir. İçişleri Bakanlığı herhangi bir soruşturmanın yargılama mercii de değildir. Tüm soruşturmaları yargıya açıktır.

Tarihin en büyük yolsuzluk davasını sulandırmak ve hırsızlıkları örtmek için aynı yalanları ve ithamları defalarca farklı tarihlerde takla attırarak, boş iftiralarla kamuoyunu yönlendirmeye çalışan Özgür Özel, birkaç ay önce aynı yalanlara başvurunca TV programında İBB dosyaları ile ilgili yaptığım açıklama ortadadır.

TV yayını gece olunca arkadaşın izlememesi, anlamaması normal.

Malum Promil Problemi…"