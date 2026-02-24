HABER

Mersin Hava Durumu! 24 Şubat Salı Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 24 Şubat 2026 Salı günü hava koşulları ılıman ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 16-18 derece arasında değişirken, gece sıcaklıkları 6-8 derecede seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava durumunun benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 25 Şubat'ta gündüz sıcaklıkları 15-17 derece, 26 Şubat'ta ise 14-16 derece olacak. Güneşli günlerde dışarıda vakit geçirmek isteyenler için bu koşullar oldukça ideal.

Simay Özmen

Bugün, 24 Şubat 2026 Salı. Mersin'de hava durumu ılıman ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 16 - 18 derece aralığında. Gece sıcaklıkları ise 6 - 8 derece arasında seyredecek. Hava genel olarak açık kalacak. Hafif bir rüzgarın esmesi bekleniyor. Bu koşullar, keyifli bir gün geçirmenizi sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 25 Şubat Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 15 - 17 derece olacak. Gece sıcaklıkları 7 - 9 derece arasında kalacak. Hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. 26 Şubat Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 14 - 16 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları 6 - 8 derece civarında seyredecek. Yer yer sağanaklar bekleniyor. 27 Şubat Cuma günü gündüz sıcaklıkları 13 - 15 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları yine 6 - 8 derecelik aralıktadır. Hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilebilir. Yanınızda bir ceket ya da hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Rüzgar hafif olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle rüzgar koruyucu önlemler almanız gerekmeyecektir.

Mersin'de önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal fırsatlar sunuyor. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Güneş koruyucu kullanmak, rahat bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

hava durumu Mersin
