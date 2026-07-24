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Mersin Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 24 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu, sıcak ve nemli bir gün yaşatacak. Gün içinde hava sıcaklığı 30-32 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklık ise 24-26 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan eserek saatte 8-12 kilometre hızla esecek. Hafif sağanak yağışlar mümkün. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, sıcak çarpması riskine karşı dikkatli olmalı ve uygun kıyafetler tercih edilmelidir.

Mersin Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Mersin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Mersin'de 24 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve nemli olacak. Gün boyu hava sıcaklığı 30-32 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 24-26 derecelere düşecek. Nem oranı yüksek seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan eserek saatte 8-12 kilometre hızla hareket edecek. Hafif sağanak yağışlar görülebilir.

Yaz aylarında Mersin'de hava genellikle sıcak ve nemlidir. Bugünün hava durumu, sıcak ve nemli bir gün olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 25 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 28-30 derece olacak. 26 Temmuz Pazar günü ise hava 29-31 derece arasında seyredecek. Her iki gün için hafif yağış bekleniyor.

Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları gerekecek. Sıcak çarpması riskini azaltmak için bol su içilmeli. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda kalmaktan kaçınılmalı. Hafif yağışlı günlerde ani hava değişimlerine hazırlıklı olunmalı. Uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır.

Mersin'de hava durumu bugün sıcak ve nemli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Hava koşullarına uygun önlemler alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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