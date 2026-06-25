Mersin Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 25 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 23 ile 28 derece civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %67 seviyelerinde bulunuyor. Yağış olasılığı %25 olarak bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 4 km hızla esecek. Bu koşullar, Mersin'de hava durumunun ılıman ve keyifli olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer koşulların devam etmesini bekliyor. 26 Haziran Cuma günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 23 ile 28 derece arasında değişecek. Yağış olasılığı %22. Rüzgar güneyden saatte yaklaşık 5 km hızla esecek. 27 Haziran Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık yine 23 ile 28 derece arasında kalacak. Yağış olasılığı ise %35. Rüzgar güney yönünden saatte yaklaşık 4 km hızla esecek. 28 Haziran Pazar günü bol güneş ışığı altında hava sıcaklıklarının 24 ile 29 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Yağış olasılığı %0. Rüzgar güneyden saatte yaklaşık 4 km hızla esecek.

Bu dönemde Mersin'de hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. 27 Haziran Cumartesi günü yağış olasılığının %35'e çıkması nedeniyle, dışarı çıkarken hafif bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olabilir. Rüzgar hızları saatte 4-5 km civarında bekleniyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Güneş ışığından faydalanmak isteyenler için güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Aynı zamanda bol su içmek sağlıklı kalmak adına gereklidir.

Mersin'de 25 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Dışarı çıkarken hafif bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek, sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.