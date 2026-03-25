Mersin Hava Durumu! 25 Mart Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

Bugün 25 Mart 2026 Çarşamba. Mersin'de hava durumu ılıman ve yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 17 - 18 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 - 10 dereceye düşecek. Yağışların gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Mersin'de farklılık gösterecek. Perşembe günü sıcaklık 16 - 17 derece civarında olacak. Günün ilerleyen saatlerinde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Cuma günü hava daha sakinleşecek. Sıcaklık 18 - 19 derece arasında olacak. Yağışların azalması bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklık 16 - 17 derece civarında olacak. Hafif yağmurlar görülebilir.

Bugünkü hava durumu Mersin'de yağmurlu bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez bir mont almanız faydalı olacaktır. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir. Hava durumu değişkenlik göstereceğinden güncel tahminleri kontrol etmekte fayda var. Planlarınızı buna göre yapmalısınız.