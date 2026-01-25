HABER

Mersin Hava Durumu! 25 Ocak Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de bugün hava durumu oldukça ılımandır. Gün boyunca sıcaklık 13-14 derece seviyelerinde seyredecek. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler, sabah saatlerinde 14 dereceye ulaşan sıcaklığı değerlendirebilir. Önümüzdeki günlerde ise hava koşulları değişkenlik gösterecek. 26 Ocak'ta 16-17 derece beklenirken, 27 Ocak'ta yağışlar görülebilir. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı dikkatli olmak ve uygun giysiler seçmek sağlığınız açısından önemlidir.

Taner Şahin

Bugün, 25 Ocak 2026 Pazar günü, Mersin'de hava koşulları ılıman ve keyifli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 13 - 14 derece arasında seyredecek. En düşük sıcaklık ise 4 - 5 derece olacak. Nem oranı %50 - %60 seviyelerinde. Rüzgar, hafif esintilerle 4 - 6 km/saat hızında esecek. Gün doğumu 07:50. Gün batımı ise 18:02.

Mersin hava durumuna göre bugün açık hava etkinlikleri için uygun bir gün. Sabah ve öğle saatlerinde hava sıcaklığı 14 dereceye ulaşabilir. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler bu fırsattan yararlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 26 Ocak 2026 Pazartesi günü hava sıcaklıkları 16 - 17 derece olacak. Hafif bulutlu bir hava bekleniyor. 27 Ocak 2026 Salı günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Hava sıcaklıkları 15 - 16 derece arasında olacak. 28 Ocak 2026 Çarşamba günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 13 - 14 derece civarında olacak.

Bu değişken hava koşulları nedeniyle dikkatli olmak lazım. Özellikle yağışlı günlerde yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler de kullanmak iyi bir fikir. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı vücudunuzu korumak önemlidir. Kat kat giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek sağlığınız için yararlıdır.

Bugünkü hava durumu açık hava etkinlikleri için ideal. Önümüzdeki günlerdeki değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Bu, konforunuzu ve sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

